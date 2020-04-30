'İtalya'da Kovid-19 vaka sayısı onlarca kat daha fazla olabilir'

Bruno Kessler Enstitüsü yetkilisi Prof. Stefano Merler, İtalya’da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla ilgili gerçek durum hakkında fikir sahibi olmak için resmi vaka sayısının 10-20'ye çarpılması gerektiğini söyledi.

İtalya Yüksek Sağlık Enstitüsü’nün basın toplantısına telefonla katılan Merler, Imperial College London’ın, ülke nüfusunun yüzde 3 ilâ 5’inin koronavirüse yakalanmış olabileceği değerlendirmesinin gerçekçi olabileceğini söyledi.

İtalya Hükümeti Bilimsel ve Teknik Komisyonu için ilgili araştırmada bulunan Merler, "Gözlem sistemimiz, ülke nüfusunun yaklaşık yüzde 5 ilâ 10 olarak tespit etti" dedi.

Son resmi verilere göre, İtalya’da koronavirüs vaka sayısı 203 bini geçti, 27 binden fazla hasta ölürken 71 bin hasta da iyileşti.

Böylelikle bilim insanına göre, İtalya’da koronavirüs vaka sayısı yaklaşık 2 milyona, yani ülke nüfusunun yüzde 3’ten daha fazla olabilir.