'ABD'deki cezaevlerinde test edilen mahkumların yüzde 70'inden fazlası Kovid-19 hastası'

Kovid-19 pandemisinin merkez üssü konumundaki ABD'de, cezaevlerindeki durum ağırlaşmaya devam ediyor.

ABD Federal Cezaevleri Bürosu'ndan yapılan açıklamada, ülkedeki cezaevlerinde Kovid-19 testine tabi tutulan mahkumların önemli bir kısmının sonuçlarının pozitif çıktığı bilgisi verildi.

Federal Cezaevleri Bürosu'na göre, şimdiye dek tahminen 2 bin 700 mahkum test edildi ve yüzde 71'inin sonucu pozitif çıktı.

Bununla birlikte test edilen mahkum sayısı, toplam mahkum sayısının çok küçük bir kısmını temsil ediyor. ABD'deki cezaevlerinde yaklaşık 153 bin mahkumun bulunduğu ifade ediliyor.

Federal Cezaevleri Bürosu'nun açıklamasında ayrıca hastalığa yakalanan 414 mahkumun iyileştiği ve 31'inin hayatını kaybettiği bilgisi yer alıyor.

Wall Street Journal'da (WSJ) yer alan habere göre, pozitif çıkan test sonuçlarında da artış yaşanması bekleniyor.

Haberde, cezaevi koşulları göz önüne alınırsa birçok mahkumun virüse yakalandığından habersiz olabileceği belirtiliyor.