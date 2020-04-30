Moskova Belediye Başkanı: Moskova'da Kovid-19'la ilgili durum istikrarlı hâle geldi

Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, son günlerin dinamiklerinin Moskova'da Kovid-19 insidansının zirveye ulaştığını gösterdiğini belirtti.
Rossiya 24 televizyonuna konuşan Sobyanin, şu ifadeleri kullandı:
"Vakalarla ilgili dinamikler biliniyor, her gün yayınlanıyor. Son 5,6,7 güne bakılırsa durumun stabil olduğu görülür. Her gün 2 bin 500–3 bin hasta gibi bir büyüme yok."
Sobyanin, son günlerin dinamiklerine bakıldığında, Moskova'da Kovid-19 insidansının zirve yaptığının görülebileceğini belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:
"Bugün 3, yarın 5, sonra 6 bin vaka, böyle bir büyüme yok. Hastalığın insidansında zirveye ulaşıldı gibi bir his var ve bundan sonra bizi sadece düşüş bekliyor."
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)