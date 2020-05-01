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    Bilim Kurulu Üyesi Prof. Azap: Salgın 20-24 ay daha sürebilir

    © İHA / BEKİR TOSUN
    Koronavirüs salgını
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    Konu:
    Türkiye’de Kovid-19 salgını (475)
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    Bilim Kurulu Üyesi Prof. Alpay Azap, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı geliştirilen aşıların beklendiği gibi etki edememesi ihtimalinin de bulunduğunu açıkladı. Azap, kitle bağışıklığının yüzde 50-60 oranına çıkması için dünya çapındaki salgının en az 20-24 ay sürebileceğini, bireysel önlemlere devam edilmesi gerektiğini belirtti.

    Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alpay Azap, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla ilgili olarak Habertürk TV canlı yayınında açıklamalarda bulundu. Sözcü'nün aktardığına göre burada salgının geçmesinin yıllar sürebileceğini söyleyen Azap, dünya çapında seksenden fazla aşı çalışması yapıldığını belirtti.

    "Virüsün kontrol altında olabilmesi için kitle bağışıklığının kabaca toplumdaki oranı yüzde 50-60 olması gerekecek" diyen Azap'ın açıklamalarının devamında şunlar öne çıktı:

    "Yani dünya nüfusunun yüzde 50 ya da 60’ının bu virüse artık bağışık hale geçmesi gerekiyor.

    Aşı ile ilgili çok umutlu olamıyoruz. Seksenden fazla aşı çalışması yürüyor bazıları ikinci fazı bitirmek üzere, üçüncü faza geçmek üzere olan aşılar var. Ama bu koronavirüse karşı aşı ile ilgili birtakım sorunlar olma olasılığı çok yüksek.

    Çok güçlü bir koruma sağlamaması ya da korumanın çok kısa sürmesi gibi sorunlarla karşılaşabiliriz.

    Bugüne kadar koronavirüslere karşı geliştirilen bir aşı yok. Bunda da çok başarılı olamayabiliriz. Bu kitle bağışıklığı dediğimiz yüzde 50-60 oranı önemli, büyük olasılıkla hastalığı geçirerek bu orana ulaşacağız.

    Birtakım matematiksel modeller var, hesaplamalar yapılıyor. Bugünkü bulaşma hızı devam ederse en az 20-24 ay gibi bir süre içinde toplum bağışıklığının istenilen seviye geleceği hesaplanıyor. O yüzden belki de yıllarca tedbirlere devam edilmesi gerekir."

    Konu:
    Türkiye’de Kovid-19 salgını (475)
    Etiketler:
    Koronavirüs, Koronavirüs Bilim Kurulu, Alpay Azap
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