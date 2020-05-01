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    Sabah yazarı Güngör: 'Kimseye maske gelmedi' iddiaları falan yalan

    © AA /
    Koronavirüs salgını
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    Konu:
    Türkiye’de Kovid-19 salgını (481)
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    https://tr.sputniknews.com/koronavirus-salgini/202005011041947102-sabah-yazari-gungor-kimseye-maske-gelmedi-iddialari-falan-yalan/

    Sabah yazarı Dilek Güngör, koronavirüs nedeniyle başlayan ücretsiz maske uygulamasıyla ilgili "Kamu hastaneleri, acil sağlık kuruluşları, üniversite hastanelerine 90 milyon adet, eczanelere 107 milyon adet verilmiş. 15 milyon maske de PTT üzerinden vatandaşa gönderilmiş. Anlayacağınız, öyle 'Kimseye maske gelmedi' iddiaları falan yalan" dedi.

    Dilek Güngör, Sabah'ta 'Maske meselesi' başlığıyla yayımlanan yazısında sözlerine "Birkaç zamandır 'ücretsiz maske' konusunu herkes diline doladı. Hatta neredeyse koronavirüs salgınındaki sağlık başarısını gölgelemek için kullanmaya başladı" diye başladı.

    Güngör şöyle devam etti:

    "TV'lere baksanız, sosyal medyayı karıştırsanız, gazeteleri okusanız, sanki maske dağıtımı işi 'yalan oldu' sanırsınız.

    Hakikaten dedikleri gibi mi?

    İşin aslı astarı nedir diye biraz araştırdım.

    Gelin özetleyeyim...

    Pandemi sürecini iyi yöneten Sağlık Bakanlığı, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın maskelerin vatandaşlara ücretsiz dağıtılacağına yönelik açıklamasından sonra bu işi üstlendi. Bakanlığa bağlı USHAŞ (Uluslararası Sağlık Hizmetleri A.Ş.) devreye sokuldu. O arada firmaların maske ihraç etme izni kaldırıldı. USHAŞ üretici firmaları davet edip, kendi belirlediği fiyat üzerinden tulum, eldiven maske anlaşmaları imzaladı. Bir maske 70-80 kuruşa mal oluyordu.

    Üreticilerden maskeler alınıyor, daha sonra hastaneler, kamu kurumları, sanayi kuruluşları, eczanelere PTT Kargo aracılığıyla dağıtılıyordu. Bu arada bağışlayanlar da oluyordu.

    Dağıtılan rakamları söyleyeyim mi?

    Kamu hastaneleri, acil sağlık kuruluşları, üniversite hastanelerine 90 milyon adet, eczanelere 107 milyon adet verilmiş. 15 milyon maske de PTT üzerinden vatandaşa gönderilmiş. (Biliyorsunuz, PTT en çok para kazandığı kargoculuk işini de sırf bu yüzden bıraktı. Şu anda sadece maske dağıtımı ve dar gelirlilere 1.000'er TL nakit desteğini dağıtıyor.)

    Anlayacağınız, öyle 'Kimseye maske gelmedi' iddiaları falan yalan...

    Bir taraftan maske dağıtımı sürerken işin daha koordineli yapılması için de geçen hafta bir karar alındı. Maskelerin tedariki, depolanmasıyla ilgili kurum ve kuruluşlara dağıtımının Devlet Malzeme Ofisi (DMO) tarafından yapılması kararlaştırıldı. Artık üreticilerle masaya DMO oturacak. Adam 1 milyon maske ihraç etmek istiyorsa, 1 milyon da bilabedel iç piyasaya maske verecek. Hem üretici kapasitesini artıracak, hem ülkeye döviz girdisi sağlanacak, hem iç piyasaya verilecek maskenin maliyeti azalacak. DMO, üreticilerden aldığı maskeyi ecza depoları ve eczaneler üzerinden vatandaşa ulaştıracak.

    Gelelim, SGK'lılar ve kamu çalışanlarının durumuna...

    İlk duyduğumda ben de bir SGK'lı olarak tepki gösterdim.

    Ama anlatılınca haklılık payı olduğunu düşündüm.

    Düşünsenize, kamu çalışanısınız, işten alıyorsunuz, PTT'den geliyor, eczaneden istiyorsunuz. Sistemin daha kontrollü olması ve karışıklık olmaması için böyle bir karara varılmış.

    Velhasıl, öyle birilerinin yaygara kopardığı gibi bir durum yok.

    Devlet bir irade ortaya koydu.

    Maskeyi ücretsiz dağıtmaya karar verdi.

    Bunun için de var gücüyle çalışıyor."

    Konu:
    Türkiye’de Kovid-19 salgını (481)
    Etiketler:
    PTT, Maske, Koronavirüs, Dilek Güngör
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