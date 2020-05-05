ABD'de koronavirüs salgını: Son bir ay içindeki en düşük günlük ölü sayısı kaydedildi

Kovid-19 pandemisinin merkez üssü konumundaki ABD'de son 24 saatte 1015 kişi daha virüs nedeniyle hayatını kaybetti. Bu rakam, ülkede son bir ay içindeki en düşük günlük ölü sayısı olarak kayda geçti.

Johns Hopkins Üniversitesi tarafından derlenen verilere göre ABD'de son 24 saat içinde 1015 kişi daha yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybetti.

Bununla birlikte ülkede virüs kaynaklı olarak hayatını kaybedenlerin toplam sayısı 68 bin 689'a yükseldi.

Verilere göre, ülkede tespit edilen toplam vaka sayısı da 1.7 milyonu geçti.

ABD Başkanı Donald Trump, en kötü senaryoya göre ülkede 100 bin kişinin hayatını kaybedebileceğini açıklamıştı.

Bunun yanı sıra Beyaz Saray da 100 bin ila 240 bin arasında insanın Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedeceği öngörüsünde bulunmuştu.