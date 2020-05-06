Moskova Bölgesi'ne bağlı Kommunarka kentindeki hasta sayısı azaldı

Hastanenin Başhekimi Denis Protsenko’nun Facebook hesabından paylaştığı infografiğe göre, son 24 saatte hastaneye 34 kişi giriş yaptı, 42 hasta taburcu oldu. Böylece hasta sayısı 511’den 503’e düştü.

Hastaların yüzde 60’ının durumu ağırken yüzde 5’nin son derece ağır olarak gösterildi. Ayrıca hastaların yüzde 35’nin durumu orta seviyede seyrediyor.

Tedavi gören hastaların yüzde 62’sinde koronavirüs teşhisi doğrulanırken yüzde 38’inde koronavirüs şüphesi bulunuyor.

Yoğun bakımda, yüzde 64’ü 60 yaş üstü, yüzde 33’ü de 41-60 yaş arasında olan 55 kişi bulunuyor. Yoğun bakımdaki hastaların yüzde 49’u suni solunum cihazına bağlı.

29 Nisan itibariyle hastanede 551 hasta bulunuyordu.

Kommunarka’daki hastane

Moskova Belediye Başkan Yardımcısı Anastasiya Rakova, mart başlarında, koronavirüsün yaygın olduğu ülkelerden dönen ve solunum rahatsızlığı olan vatandaşların Kommunarka’daki hastane tarafından kabul edileceğini açıklamıştı.