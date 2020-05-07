Koronavirüs teşhisi konulan kadın doğum yaptıktan 3 gün sonra hayatını kaybetti

Uşak'ta, hamileliğinin 33. haftasında koronavirüs teşhisi konan Meryem Sever, sezaryen ile bebeğini dünyaya getirdikten 3 gün sonra hayatını kaybetti. Bebeğin ise kuvöze alındığı ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Uşak'ın İlyaslı köyünde oturan hamile Meryem Sever, iddiaya göre sağlık kontrolü için Uşak Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gitti.

Burada kontrolleri yapılan Sever'e yeni tip koronavirüs (Kovid-19) teşhisi konuldu. Tedaviye alınan Sever'in 33 haftalık hamileyken sezaryen ile doğumu gerçekleştirildi.

Anne Meryem Sever, doğumdan 3 gün sonra hayatını kaybederken, bebeğin ise kuvözde tutulduğu ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.