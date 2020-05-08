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    Nihat Özdemir

    TFF Başkanı Özdemir: Aldığımız kararın farkındayız, zaten Bilim Kurulu’ndan iyi haberler gelmezse gerekeni yaparız

    © İHA /
    Koronavirüs salgını
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    Konu:
    Türkiye’de Kovid-19 salgını (624)
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    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/koronavirus-salgini/202005081041995837-tff-baskani-ozdemir-aldigimiz-kararin-farkindayiz-zaten-bilim-kurulundan-iyi-haberler-gelmezse/

    Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, liglerin 12 Haziran'da başlatılması kararına yöneltilen eleştirilere tepki gösterdi. Özdemir, "Biz aldığımız kararın farkındayız. Zaten Bilim Kurulu’ndan iyi haberler gelmezse biz de gerekeni yaparız" dedi.

    Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelenen liglerin 12 Haziran'da başlatılması kararıyla ilgili olarak Posta yazarı Murat Çelik'e açıklamalarda bulundu.

    "Bakın, Türkiye’de liglerin başlaması lazım. Futbol oynamazsak, bu işlerin içinden çıkmak mümkün görünmüyor. Oynamadan şampiyonu, hatta ondan ziyade düşecek takımları nasıl tespit edeceksiniz? Bakın, Malatyaspor ile Rizespor arasında gol farkı var. Trabzonspor ile Başakşehir arasında gol farkı var, puan değil" diyen Özdemir, devamında "Biz Fransa gibi, İngiltere gibi, Hollanda gibi değiliz ki. Şampiyonluk mücadelesi de, düşme hattı da puan puana, gol farklarıyla" ifadesini kullandı.

    Özdemir şunları kaydetti:

    'Resmi yazı yazdık'

    "Biz aldığımız kararın farkındayız. Eğer zaten Bakanlıktan, Bilim Kurulu’ndan iyi haberler gelmezse, biz de gerekeni yaparız. Biz, futbol tabiriyle topu Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu’na attık. Dün saat 09:30 itibariyle yazıyı yazdık, imzaladım, yolladım. Alternatifli 10 senaryoyu da yazdık, tedbirlerimizi de yazdık. Dedik ki, 'Kararımız budur. Bizim Sağlık Kurulumuzun aldığı tedbirler de bunlardır. Yeterli midir, değil midir?' 'Yok yeterli değildir, bu koşullarda maçlar oynanamaz' derlerse biz de ona göre hareket ederiz. 'Tamamdır' derlerse, aldığımız kararı uygulamaya koyarız.

    Rıdvan Dilmen
    © AA /
    Rıdvan Dilmen: Liglerin başlama kararıyla ilgili TFF'nin doğru hareket ettiğini düşünmüyorum, yalandan kıvırmayalım
    TFF Sağlık Kurulu çok yetkin isimlerden oluşuyor. Sağlık Kurulu’nun yanında ayrıca bir de Danışma Kurulumuz var. Alanında Türkiye’nin en iyilerinden oluşan bu kurullar her gün gelen rakamlara göre durumu değerlendiriyor. Biz açıkladığımız takvimi uygulamakta kararlıyız. Bu planı uygulamaya çalışacağız. Ama dediğim gibi, Bakanlığımızla temas halinde, gelişmelerin seyrine göre. Süreci dakika, dakika takip ediyoruz.

    'Daha 37 gün var'

    Şimdi ben diyorum ki, bakın daha var 37 gün. Tablo iyiye doğru gitmiyor mu, gidiyor. 37 gün sonra belki her şey bitecek Türkiye’de. Bakın şimdi birkaç gün sonra AVM’ler açılıyor mesela. Berberler, kuaförler keza... Yakında restoranlar, kafeler açılacak muhtemelen kademeli olarak. Her şey normale giderse neden futbol oynanmasın. Ben hemen yarın başlayalım demiyorum ki.

    Kaldı ki, zaten başladığında da maçlar seyircisiz oynanacak. Ama baktık ki her şey iyi gitti -biliyorsunuz 26 Temmuz’da bitirmeyi planladık- baktık ki temmuz ortasında Korona kalmadı ülkede, o zaman son 3-4 maçı da, durum elverirse seyircili de oynatabiliriz. Neden olmasın? Bu mümkün olursa, zaten özellikle dört büyük takımın maçlarında tribünler özel disiplin altına alınır. Mesela üç koltuk aralıklı oturturuz, birer sıra boş bırakırız… Örnek veriyorum… Demek istediğim, bir başlatabilsek, çözüm var bütün bunlara. Tabii bütün bunlar, ülke genelinde durum iyiye gitmeye devam ederse mümkün olacak."

    Konu:
    Türkiye’de Kovid-19 salgını (624)
    Etiketler:
    Koronavirüs, Koronavirüs Bilim Kurulu, Lig, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), TFF Süper Kupa, Nihat Özdemir
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