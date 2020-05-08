Yavaş'tan AK Parti ve MHP'li belediye meclis üyelerine tepki: Bunun bir sorumluluğu olacak elbette

Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nde gergin anlar yaşandı. Toplantıda gündeme alınan bazı talepler AK Parti ve MHP oyları ile reddedildi. Belediyenin daha fazla sosyal yardım yapabilmesi için bütçenin yüzde 10'u oranında borçlanması teklifinin 100 milyon TL ile sınırlandırılması Mansur Yavaş'ı öfkelendirdi.

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını gündemiyle bugün saat 14.00’da olağanüstü toplandı. Toplantı belediyenin sosyal medya hesapları ve Youtube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlandı.

Meclis toplantısında altyapı çalışmaları için gerekli kaynak kullanımı başta olmak üzere küresel salgın hastalık sürecinde alınan kararlar ve planlanan yeni önlemler görüşüldü.

Meclis gündemine alınan ve oylanan bazı talepler çoğunlukta olan AK Parti ve MHP’li meclis üyelerinin oylarıyla reddedildi. Toplantıya başkanlık eden Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ise zaman zaman isyan noktasına geldi.

Yavaş’ın gerildiği konulardan biri de belediyenin daha fazla sosyal yardım yapabilmesi için bütçenin yüzde 10’u oranında borçlanması teklifinin AK Parti ve MHP grubunun önergesiyle 100 milyon TL ile sınırlandırılması oldu.

Oylamanın ardından kararı kabul eden Mansur Yavaş AK Parti ve MHP’li üyelere yönelik sert eleştirilerde bulundu. Sınırlamanın kanunen mümkün olmadığını yasal haklarını kullanacaklarını ifade eden Yavaş şunları söyledi: