Rospotrebnadzor: Koronavirüs 30 derece üzerindeki hava sıcaklığında bulaşıcı aktivitesini kaybediyor

Rospotrebnadzor’dan yapılan açıklamada, "Yeni tip koronavirüs, sıcaklığı sevmiyor ve 30 derecenin üzerindeki hava sıcaklıklarında bulaşıcı aktivitesini neredeyse tamamen kaybediyor" ifadeleri yer aldı.

Ayrıca güneş ışınları ile düşük nem oranının da virüsün bozulmasına neden olduğu kaydedilen açıklamada, virüsün 70 derece üzerindeki sıcaklıklarda tamamen etkisiz hale geldiği vurgulandı.