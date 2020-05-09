Ivanka Trump'ın kişisel asistanında koronavirüs tespit edildi

Salgının merkez üssü haline gelen ABD'de koronavirüs paniği Beyaz Saray'ı da giderek sarıyor.

ABD medyasında yer alan haberlere göre bu kez de Ivanka Trump'ın kişisel asistanının koronavirüs testinin pozitif çıktığı belirtildi. Asistanın son birkaç haftada Ivanka Trump'ın çevresinde olmadığı ve uzaktan çalıştığı bildirildi.

Adı açıklanmayan asistanda virüs çıkmasının ardından Ivanka Trump ve eşi Jared Kushner’a da testler uygulandığı ve sonuçların negatif olduğu belirtildi.

Pence'in basın sözcüsü de yakalandı

ABD Başkanı Donald Trump’ın yaverine perşembe günü koronavirüs teşhisi konulmasından ardından ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence’in basın sözcüsü Katie Miller'ın koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklandı.

Bu olaydan sonra Pence’nin Lowa eyaletine ziyareti geç başladığı belirtildi.