Voleybolda liglerin durumu belli oldu

Voleybolda ligler tescil edildi. Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, küme düşme uygulamasının bu sene olmayacağını, aşağıdan çıkan 4 takımı da Efeler ve Sultanlar Ligi'ne alacaklarını duyurdu.

Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelenen liglerin durumuyla ilgili olarak açıklamalarda bulundu.

TRT Spor'a konuşan ve voleybolda kadınlar ve erkeklerde liglerin bu şekilde tescil edildiğini duyuran Üstündağ, şunları kaydetti:

"Bu süreçten çok daha güçlü bir şekilde çıkabilmek için ligi bu şekilde tescil ediyoruz. Voleybol Erkek ve Kadınlar liglerinde kalan maçlar oynanmayacak. Şampiyon ilan etmiyoruz. Küme düşme yok. Aşağıdan çıkacak 4 takımı da Efeler ve Sultanlar Ligi'ne alıyoruz.

'Üst ligler 16 takımla oynanacak'

Önümüzdeki yıl ligi biraz daha erken başlatacağız. Erkek ve kadın voleybol üst ligler 16 takımla oynanacak. Onun dışında ligin statüsü, detayları ve şeklini çalışmalar sonrası paylaşacağız. Eylül gibi yeni sezonu başlatmayı planlıyoruz."