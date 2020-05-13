Kuveyt’ten getirilen Türk vatandaşlarından 36'sında Kovid-19 tespit edildi

Kuveyt'ten 5 gün önce getirilen 291 Türk vatandaşının, Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı Mehmet Emin Tokadi ve Aydoğan Aydın Yurdu'ndaki karantina süreci devam ediyor.

Sağlık görevlilerince Kovid-19 testi uygulanan vatandaşlardan 36'sının testi pozitif çıktı.

Kovid-19 tanısı konan kişiler, 112 Acil Servis ekiplerince Tokat Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.