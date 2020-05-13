Rusya'da Kovid-19 ölümlerinin yüzde 70 fazla olduğunu öne süren FT ve NYT'ye Zaharova'dan tepki

İngiliz Financial Times (FT) ve ABD'li New York Times (NYT) gazetelerinin Rusya'da Kovid-19 kaynaklı ölüm vakalarının açıklanan rakamlardan yüzde 70 daha fazla olabileceği yönündeki iddialarına yanıt veren Mariya Zaharova, bu haberleri 'dezenformasyon pandemisinin' örneği olarak niteledi.

Rossiya 1 televizyonundaki '60 Dakika' programının konuğu olan Zaharova, Financial Times ve New York Times'ın 10-12 Mayıs'ta Rusya'ya yönelttiği Kovid-19 verilerini çarpıtma iddialarını yanıtladı.

'Haberlerde aynı dil kullanılıyor'

10-12 Mayıs'ta Rusya'ya yaylım ateşi açıldığını ve bunun arkasında Batı'daki en büyük iki gazete Financial Times ile New York Times'ın olduğunu belirten Zaharova, yayınlanan haberlerdeki dilin aynı olduğunu, bu haberlerin yazılması için taslak benzeri bir şey kullanıldığını vurguladı.

"Bugün dezenformasyon pandemisi koşullarında yaşıyoruz. Bu haberler, dezenformasyon pandemisinin klasik örneklerinden biri. Bu yazılarda Rusya'nın tutumuna yer verilmemiş. Objektif gazetecilikte böyle bir şey olamaz" diyen Zaharova, son derece sansasyonel bir haber yazılırken konuyla ilgili her iki tarafın güncel tutumlarına yer verilmemesinin kabul edilemez olduğunun altını çizdi.

Zaharova, "Haberlerde, Rusya'da ölüm oranının resmi rakamlardan yüzde 70 daha fazla olabileceği yönündeki tezin haklılığını doğrulayan görüşlere yer verilirken Rus tarafından bu konuyla ilgili en ufak bir söz hakkı tanınmamış" eleştirisinde bulundu.

Ölüm oranının düşük olması önlemlerin etkisine dayandırılıyor

Rusya’da vakaların yüksek olmasına karşılık, ölüm oranının vaka sayısına oranla yüzde 1 civarında kalmasının, sağlık alanında zamanında alınan önlemlerin etkili olmasından kaynakladığı belirtiliyor.

Ülkenin sağlık altyapısının yeterli olmasının ölüm oranlarının artmasına engel olduğu ifade edilirken, ortaya çıkan vakaların yarısına yakınının hastalık belirtisi taşımadığına dikkat çekiliyor.

Vaka sayısı 250 bine yaklaştı

Rusya'da son bir gün içinde 10 bin 28 kişide daha koronavirüs görüldüğü ve toplam vaka sayısının 242 bin 271’e yükseldiği açıklandı.

Bir gün içinde koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 96 olarak verildi. Salgının başından koronavirüs hastalığından ölenlerin sayısı ise 2 bin 212 oldu.