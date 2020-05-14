Tokat'da bir köy daha karantinaya alındı

Tokat ilinde bir köyün daha yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındığı bildirildi.

Karantinaya alınan köyün, ile bağlı Turhal ilçesine bağlı Derbentçi köyü olduğu açıklandı.

Turhal Kaymakamlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Derbentçi köyünde Kovid-19 vakalarının tespit edilmesi üzerine salgının kontrol altına alınması için Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 27. ve 72. maddeleri kapsamında karantina uygulamasına karar verildi.

Köye giriş ve çıkışlar yasaklanırken, Kovid-19 tespit edilen kişiler Turhal Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.