Moskova'da ilk kez bir günde 70'in üzerinde Kovid-19 hastası hayatını kaybetti

Rusya'nın başkenti Moskova'da ilk kez yeni tip koronavirüs kaynaklı günlük ölü sayısı 70'in üzerinde kaydedildi.

Moskova Koronavirüs Kontrol ve Gözlem Merkezi’nin açıklamasında, "Moskova’da, zatürree teşhisi doğrulanan ve koronavirüs testi pozitif çıkan 74 hasta öldü" ifadeleri yer aldı.

Bir gün önce 68 hastanın öldüğü kentte böylelikle ilk kez bir günde koronavirüs kaynaklı ölüm sayısı 70’in üzerinde gerçekleşmiş oldu.