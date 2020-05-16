Yabancılar, ABD'den ülkelerine dönebilmek için Rus konsolosluklarından yardım istiyor

Belarus, Kazakistan ve Ukrayna vatandaşları, ABD'den ülkelerine dönmelerine yardımcı olmaları için Rusya'nın Washington Büyükelçiliği'ne başvurdu.

Rusya'nın Washington Büyükelçisi Anatoliy Antonov, yabancı ülke vatandaşlarının Rusya'ya gitmek için ABD'deki Rus konsolosluklarına başvurduğunu söyledi.

Antonov, büyükelçiliğin Facebook sayfasından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Daha yapılacak çok iş var. Aileleriyle yeniden bir araya gelmek için Rusya Federasyonu'na gitmek isteyen Belarus, Kazakistan ve Ukrayna vatandaşlarından yardım talebi alıyoruz."

Aeroflot Havayolu şirketine ait uçakla en son 369 kişinin Rusya'ya ulaştırıldığını hatırlatan Antonov, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Böyle bir uçak doluluğu daha önce görmedik ve bu bizim için bir tür rekor. Elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalıştık. New York’tan yapılacak seferle ilgili önceden yapılan bilgilendirme, acele etmeden birçok sorunu çözmemize ve vatandaşlarımızın zamanında havaalanında olmalarına yardımcı oldu."

Antonov, yolcular arasında diplomatların hazırladığı 40 kişilik 'insani listede' ABD’de tedavi ve rehabilitasyon için bulunanlar, engelliler ve yaşlılar olduğunu da sözlerine ekledi.

Rusya 27 Mart’ta Kovid-19 pandemisi nedeniyle, diğer ülkelerle olan düzenli ve charter seferlerini durdurdu. Yabancı ülkelerdeki Rus vatandaşlarını ülkeye getiren uçuşların yanı sıra, kargo, posta, sağlık, insani, transit ve hükümetin özel kararıyla gerşekleştirilen uçuşlara izin veriliyor.