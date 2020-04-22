Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği, Ural Havayolları’na ait uçakların, 191 Rus vatandaşını Antalya’dan Kazan ve Yekaterinburg’a ulaştırdığını bildirdi.

Ural Havayolları'na ait uçaklar, 191 Rus vatandaşını Antalya'dan Kazan ve Yekaterinburg'a ulaştırdı.

Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"21 Nisan'da Ural Havayolları'na ait uçaklarla düzenlenen özel seferlerle Ural ve Volga Federal Bölgesi’nde yaşayan 191 Rus vatandaşı Antalya’dan Kazan ve Yekaterinburg’a ulaştırıldı. Seferler, Rusya Dışişleri Bakanlığı, Rusya Haberleşme ve Kitle İletişim Bakanlığı ve Rusya Federal Hava Taşımacılığı Ajansı ile yakın koordinasyon içinde düzenlendi. Türkiye’deki Rus kurumlar, Rus vatandaşlarının acil bilgilendirilmesi, havaalanına ulaşımı ve check-in işlemlerinde gerekli desteği sağladı."

Elçilik, Türk makamlarına sağlık ve epidemiyolojik kısıtlamalar şartlarında lojistik sorunların çözümündeki yardımlar için teşekkür etti.

Daha önce, Aeroflot Havayolları’na ait uçak 14 Nisan’da 147 Rus vatandaşını Antalya’dan Moskova’ya ulaştırmıştı.