İskoçya'da Celtic şampiyon ilan edildi

İskoçya Profesyonel Futbol Ligi'nden (SPFL) yapılan açıklamada, İskoçya Birinci Futbol Ligi'nde (Premiership) kulüplerinin ligin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle tamamlanamayacağı konusunda oy birliğiyle anlaşmaya vardığı duyuruldu.

SPFL Yönetim Kurulu'nun 12 kulüple yapılan görüşmelerin ardından aldığı kararla ligin mevcut puan durumuyla bitirileceği belirtildi.

Buna göre 2.66 puan ortalamasıyla lig lideri olan Celtic'in şampiyon olduğu, 0.76 puan ortalamasıyla son sırada yer alan Hearts'ın küme düşeceği aktarıldı.

Maç fazlasıyla en yakın rakibi Ranger'ın 13 puan önünde yer alan Celtic, üst üste 9. şampiyonluğuna ulaştı.