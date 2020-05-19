Beyaz Saray doktoru, Trump'ın 'hidroksiklorokin' kullanma nedenini açıkladı

Beyaz Saray Başhekimi Sean P. Conley, ABD Başkanı Trump'ın yardımcılarından birinde Kovid-19 tespit edilmesinin ardından, yararlarının risklerinden daha çok olması nedeniyle önlem amaçlı 'hidroksiklorokin' kullanmaya başladığını açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın son haftalarda 'hidroksiklorokin' kullandığı açıklamasının ABD kamuoyunda gündem olmasının ardından, Beyaz Saray Başhekimi Conley'den yazılı açıklama geldi.

Açıklamada, iki hafta önce Trump'ın yardımcılarından birinde Kovid-19 tespit edildiğini anımsatan Conley, Trump'ın günlük olarak test yaptırdığını ve durumunun gayet iyi olduğunu vurguladı.

Conley, "Trump ile hidroksiklorokinin yararları ve zararlarına yönelik yaptığımız çeşitli görüşmelerin ardından, bu ilacı kullanmanın muhtemel yararlarının, risklere daha ağır bastığını gördük" bilgisini paylaştı.

Ülkede yürütülen Kovid-19'a karşı tedavi geliştirme çalışmalarını da yakından takip ettiğini belirten Conley, ileriki dönemde ciddi bir tedavi geliştirilmesi durumunda bunu da kullanabileceklerini kaydetti.