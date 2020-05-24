Koronavirüs ABD'yi sarsarken Trump'ın golf oynaması tepki çekti

Koronavirüs salgınının merkezi konumundaki ABD'de Başkan Donald Trump'ın golf oynamaya gitmesi eleştirilere neden oldu.

ABD Başkanı Donald Trump, birçok eyalette salgın kısıtlamalarının gevşetildiği günlerde uzun bir aradan sonra ilk kez Virginia'da kendisine ait olan golf tesisine gitti.

Trump, tesiste birkaç saat geçirirken, muhafazakar medyanın 'normale dönüş sürecine destek' sinyali olarak yorumladığı ziyaret, ana akım liberal medyada ve Demokratlarda tepkiye neden oldu.

Biden tepki gösterdi: Ölü sayısı 100 bine yaklaştı, on milyonlar işsiz

Başkanlık seçimlerinde Trump'ın muhtemel Demokrat rakibi Joe Biden, Twitter hesabından, Trump'ı golf oynarken gösteren bir video paylaştı. Videoda, salgına dair güncel veriler de yer aldı.

Biden, "Ölü sayısı 100 bine yaklaştı, on milyonlarca Amerikalı işsiz, bu arada Başkan gününü golf oynayarak geçiriyor" ifadeleriyle Trump'a tepki gösterdi.

Nearly 100,000 lives have been lost, and tens of millions are out of work.



Meanwhile, the president spent his day golfing. pic.twitter.com/H1BVNtgVjA — Joe Biden (@JoeBiden) May 24, 2020

Biden'ın yanı sıra birçok Demokrat Kongre üyesi de benzer paylaşımlarla Trump'ı eleştirirken, ana akım medyada da Trump'ın salgın devam ederken golf oynamaya gitmesi eleştiri konusu oldu.

Güncel rakamlara göre, ülke genelinde virüse yakalanan kişi sayısının 1 milyon 650 bini aştığı ABD'de, salgın kaynaklı can kaybı ise 98 bini geçti.