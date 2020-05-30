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    ABD'nin Washington eyaletinin Seattle kentinde Düşük Gelirliler Konutları Enstitüsü tarafından koronavirüs testi yaptırılan bir hasta

    Dünyada koronavirüs vaka sayısı 6 milyonu geçti

    © REUTERS / DAVID RYDER
    Koronavirüs salgını
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    Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 6 milyonu aştı.

    Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki vakalara ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünyada Kovid-19'a yakalanan kişi sayısı 6 milyon 22 bin 2'ye ulaştı. 

    Yeni tip koronavirüs vakası en fazla ABD'de görüldü, bu ülkede 1 milyon 792 bin 537 kişi Kovid-19'a yakalandı.

    ABD'nin ardından en fazla vaka görülen ülkeler sırasıyla Brezilya (466 bin 200), Rusya (387 bin 623), İspanya (285 bin 644), İngiltere (271 bin 222), İtalya (232 bin 248), Fransa (186 bin 835), Almanya (183 bin 19) ve Hindistan (173 bin 491) oldu.

    Türkiye'deki vaka sayısı 162 bin 120'ye ulaştı.

    Worldometer'da vaka sayısı 50 bini aşan diğer ülkeler şöyle sıralandı:

    "Peru (148 bin 285), İran (146 bin 668), Şili (90 bin 638), Kanada (89 bin 390), Çin (82 bin 995), Suudi Arabistan (81 bin 766), Meksika (81 bin 400), Pakistan (64 bin 28), Belçika (58 bin 61) ve Katar (52 bin 907)."

    Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan Kovid-19, 200'den fazla ülke ve bölgeye yayıldı.

    Dünya genelinde Kovid-19 nedeniyle 366 bin 350 kişi hayatını kaybetti.

    Virüse yakalanan 2 milyon 655 bin 374 kişi iyileşirken, halen tedavi gören 3 milyon 278 aktif enfekte vaka bulunuyor.

    Dünya genelinde tedavisi süren Kovid-19 hasta sayısı 3 milyonu aştı

    Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki vakalara ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesindeki bilgiye göre, dünya genelinde aktif enfekte vaka sayısı 3 milyon 278'e ulaştı.

    Tedavi gören vakaların 2 milyon 946 bin 550'sinde hastalık belirtileri hafif seyrederken, 53 bin 728 hastanın hayati tehlikesi bulunuyor.

    Tedavi altındaki hasta sayısının giderek yükselmesi ülkelerin sağlık sistemleri üzerindeki yükü artıyor.

    ABD, tedavi altındaki 1 milyon 168 bin 931 kişi ile aktif hasta sayısı en fazla ülke olurken, onu 245 bin 96 ile Brezilya, 223 bin 992 ile Rusya, 90 bin 318 ile Fransa, 85 bin 884 ile Hindistan, 81 bin 264 ile Peru, 61 bin 565 ile İspanya, 51 bin 96 ile Şili, 46 bin 175 ile İtalya ve 34 bin 968 ile Hollanda izledi.

    Türkiye'de hasta sayısı azalıyor

    Türkiye'de tedavi gören hasta sayısı, iyileşenlerin sayısının 24 Nisan'dan itibaren yeni vaka sayısını geçmeye başlamasıyla düşme eğilimine girdi. Tedavisi süren hastaların sayısı 24 Nisan'da 80 bin 575 iken, bu sayı 30 Mayıs itibarıyla 31 bin 668'e kadar geriledi.

    Dünyada tedavisi süren Kovid-19 hastalarının sayısı, 7 Nisan’da 1 milyonu, 18 Nisan’da 1,5 milyonu, 30 Nisan’da 2 milyonu, 14 Mayıs'ta ise 2,5 milyonu aşmıştı.

    Çin'in Vuhan kentinde 2019 Aralık'ta ortaya çıkan Kovid-19, 200'den fazla ülke ve bölgeye yayılarak salgına dönüştü. Vaka sayısı 6 milyonu aşarken, virüs nedeniyle 360 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

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