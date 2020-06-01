Elazığ'da 10 gündür yeni vaka görülmedi

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında Türkiye genelinde olduğu gibi Elazığ'da da yoğun tedbirler alındı. Alınan tedbirler sayesinde kentte ilk salgın kısa sürede kontrol altına alınarak vaka sayısı sıfıra kadar indirildi. Ancak Ramazan Bayramı öncesinde sokağa çıkma kısıtlaması başlamadan kente il dışından gelenler nedeniyle 10 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı.

İkinci dalga salgını yaşayan kentte Vali Çetin Oktay Kaldırım başkanlığında toplanan İl Pandemi Kurulu, yeni tedbirler aldı, testleri pozitif çıkanların ikamet ettikleri 4 bina karantinaya alındı, şehirde maskesiz dolaşmak yasaklandı. Bu tedbirlerin alınmasıyla birlikte salgının yayılımı engellendi.

Alınan tedbirler sayesinde kentte 10 gündür vaka görülmediğini Vali Çetin Oktay Kaldırım açıkladı. Vali Kaldırım ayrıca, kentte bugüne kadar 69 vaka görüldüğünü, şu anda 10'unun ise hastanede tedavisinin sürdüğünü bildirmişti.

Yeni normalleşme sürecinin başlaması ile birlikte vatandaşları uyaran Vali Çetin Oktay Kaldırım, "Bugün salgında yeni döneme girdik, kontrollü sosyal hayat dönemine. Maske, mesafe ve el temizliği. Bu 3'üne riayet edelim. İl dışından gelenler için 14 gün karantina tedbirimiz devam edecek. Kurallara uyarak bu dönemi hep birlikte başaracağız. İlimizde alınan sıkı tedbirler sonucu 10 gündür yeni vaka yok. Dışarıdan gelenlerin bulaş getirme riskine karşı bu önlemi almak durumundayız" dedi.

Öte yandan valilik, ülke genelinde olduğu gibi Elazığ'da da halka açık alan olan park, bahçe, piknik alanları, mesire ve ören yerleri ile piknik, spor, yürüyüş, gezi, balık tutma gibi faaliyetlere açıldığını, yerleşim yeri içi park ve bahçelerde mangal yapmanın ise yasak olduğunu bildirdi.