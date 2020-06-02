Meksika'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 10 bini geçti

Meksika Sağlık Bakanlığı, ülkedeki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin son verileri paylaştı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, son 24 saatte 237 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle toplam ölü sayısı 10 bin 167'ye yükseldi.

Reuters'in aktardığına göre Bakanlık, son günde tespit edilen Kovid-19 vaka sayısının ise 2 bin 771 olduğunu bildirdi.

Böylelikle ülkedeki toplam vaka sayısı 93 bin 435'e yükseldi, ancak sağlık yetkilileri gerçek sayının daha fazla olduğu görüşünde.