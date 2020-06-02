Selvi: AK Parti MYK üyeleri bugün koronavirüs testi yaptıracak

Abdulkadir Selvi, Hürriyet'te 'Önce koronavirüs testi, sonra toplantı' başlığıyla yayımlanan yazısında sözlerine "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, iki buçuk ay aradan sonra dün Ankara’ya geldi. Koronavirüs nedeniyle toplantıları videokonferans yöntemiyle yapan Erdoğan, MGK, MYK ve Bakanlar Kurulu toplantılarını uzun bir aradan sonra yüz yüze yapacak. Ancak bu hiçbir kuralın geçerli olmadığı anlamına gelmesin" diye başladı.

Selvi, şöyle devam etti:

"Toplantılarda '2M 1T' kuralı geçerli olacak. Maske, mesafe ve temizlik kuralları gözetilecek. Ama sadece onunla da yetinilmeyecek. Toplantıya katılacak olanlar 1 gün önceden Kovid-19 testi yaptıracak. Yarın yapılacak AK Parti MYK toplantısı öncesinde de MYK üyeleri bugün test yaptıracaklar. Sosyal mesafe dikkate alınarak MYK toplantısı her zamanki yerde değil, MKYK üyelerinin toplantı yaptığı 60 kişilik salonda yapılacak.

Bugünkü MGK’da ve perşembe günü yapılacak olan Bakanlar Kurulu’nda da aynı kural geçerli mi olacak, orasını bilmiyorum. Çünkü onlar devlet olduğu için soramadım. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın İstanbul’da çalışmalarını sürdürdüğü Huber Köşkü’nde de koronavirüs önlemleri sıkı bir şekilde uygulanıyordu. Öyle ki Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Erdoğan’ın zaman zaman kısıtlamalardan dolayı serzenişte bulunduğunu ancak önlemlere riayet ettiğini açıklamıştı.

'Siyasi Partiler Yasası ve seçim barajı ne zaman değişecek?'

Meclis uzun bir aradan sonra bugün çalışmalara başlayacak.

Gündemde ne var?

Bekçilere kimlik sorabilme ve adli görevler verilmesini düzenleyen teklif. Hukuk davalarını hızlandıracak üçüncü yargı paketi. Şirketlerde birleşme, bölme ve devralmayı düzenleyen, sektörde kartelleşmenin önüne geçmeyi hedefleyen düzenleme.

'Barolarla ilgili durum değişti'

Ankara Barosu’nun İslam’a hakaret eden açıklamasından sonra gündeme gelen barolarla ilgili yasa değişikliğinin bu ay içinde Meclis’ten geçmesi bekleniyor. Tekli baro mu, çoklu baro mu tartışmalarına neden olan düzenlemeye son şekli, çarşamba günü yapılacak olan MYK toplantısında verilecek.

Teklifin son şekli, illerde çoklu baro, merkezde ise tek baro şekline dönüştü. İllerde belirli sayıda üyeyi bulan çoklu baroyu kurarken, merkezde sadece Türkiye Barolar Birliği’nin olması düşünülüyor. İkinci baronun kurulduğu yerlerde mal varlıkları mevcut barolarda kalıyor. Baro seçimlerine nispi temsil sistemi getiriliyor.

'Meslek kuruluşları yetişir mi?'

Türk Mimar ve Mühendisler Odası başta olmak üzere, meslek kuruluşlarıyla ilgili çalışmaların da sonuna gelindi. Odaların temsil oranları ve seçim sistemi değişiyor. Nispi seçim sistemine geçiliyor. Ancak Meclis’in takviminin sıkışık olması nedeniyle, meslek kuruluşlarıyla ilgili düzenlemenin ekim ayına kalma ihtimali bulunuyor.

'Milletvekili transferi ve seçim barajı ne olacak?'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu partilerinin seçime girmelerinin önüne bir engel çıkarıldığı takdirde İYİ Parti’ye yaptıkları gibi destek vereceklerini açıklaması, gözleri milletvekili transferine çevirmişti. Kılıçdaroğlu, yeni kurulan partiler AK Parti’den ne kadar oy koparırsa kârdır mantığıyla hareket ederken, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, milletvekili transferinin önlenmesi için harekete geçti. Meclis’in açılmasıyla birlikte AK Parti ve MHP yöneticileri bir araya gelerek, Siyasi Partiler Yasası ve Seçim Yasası’nı ele alacaklar.

Milletvekili sayısına göre 5 ya da 7 gibi sayılara bölündüğü daraltılmış bölge ve seçim barajının yüzde 3 ya da 5’e çekilmesi gibi öneriler gündemde. Milletvekili transferini engellemek için hangi yöntemin benimseneceği ise netleşmiş değil."