İstiklal Caddesi'nde yoğunluk

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında maskesiz girilmesi yasaklanan İstiklal Caddesi'nde normalleşme süreciyle birlikte yoğunluk oluştu. Bazı vatandaşların maske takmadığı görüldü.

Beyoğlu Kaymakamlığı İlçe Hıfzısıhha Kurulu tarafından koronavirüsle mücadele kapsamından 8 Mayıs tarihinde alınan kararla Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'ne maskesiz girmek yasaklanmıştı.

Caddeye gelen birçok vatandaşın maske kuralına uyduğu ancak kimi vatandaşların maske takmadığı ve sosyal mesafe kuralını ihlal ettiği görüldü.

Maskesiz görüntülendiklerini fark eden bazı vatandaşlar ise yüzlerini saklayarak kameralardan kaçmaya çalıştı.