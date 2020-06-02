Şanlıurfa'da bir mahalle ve dört bina karantinaya alındı

Şanlıurfa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir mahalle ve dört bina karantinaya alındı.

Şanlıurfa Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Hilvan, Eyyübiye, Karaköprü ve Viranşehir ilçelerinde yaşayan bazı vatandaşların Kovid-19 test sonuçları pozitif çıktı.

Bunun üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından salgınla mücadele kapsamında Viranşehir'de 2, Karaköprü ve Eyyübiye'de birer binanın, Hilvan ilçesinde ise kırsal Tutumlu mahallesinin tamamının 14 gün karantinaya alınması kararlaştırıldı.

Öte yandan, Eyyübiye ilçesinde 1 binada uygulanan karantina sona erdirildi.