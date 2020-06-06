Moskova'da koronavirüs hastalarına yönelik deneysel tedavi yöntemi uygulandı

Moskova Sklifosovskiy Bilimsel Araştırmalar Enstitüsü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalarını tedavi etmek için hiperbarik oksijenasyon (HBO) kullanarak deneysel tedavi yöntemi uygulayan ilk Rus sağlık kuruluşu oldu.

Sklifosovskiy Acil Yardım Enstitüsü Direktörü Sergey Petrikov, Moskova'da denenmeye başlanan tedavi yöntemine ilişkin yaptığı açıklamada, şimdiden 25 hastaya baroseans uygulandığını belirterek, "Prosedürün amacı, hastanın suni solunum cihazına bağlanmasından kaçınmaktır. Hiperbarik oksijenasyon (HBO) seansları diğer terapilerle kombinasyon halinde gerçekleştiriliyor" dedi.

Moskova Belediyesi’nin internet sitesinde yayınlanan enstitünün açıklamasında, Hiperbarik oksijenin antiviral ve antibakteriyel tedavinin etkisini artırdığı, yan etkilerini azaltığı ve bütün bunların hastaların iyileşmesine katkıda bulunduğu belirtildi.

Açıklamada ayrıca, seanslardan sonra genel sağlık durumunun iyileştiğini, nefes darlığının azaldığını ve kandaki oksijen içeriğinin arttığı kaydedildi.