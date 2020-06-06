Bilim Kurulu Üyesi Prof. Özlü: 'Sadece maske takarak karşı tarafa yaklaşabilirsiniz' demiyoruz

Maske hakkında... https://t.co/pyCHDEh01G via @YouTube

Maske faydasız mı? Maskenin zararı olur mu? Maske ne zaman takılmalı? Maske nasıl kullanılır? Maske kimi korur? Maske ne kadar korur? pic.twitter.com/UzfXhQzMVt