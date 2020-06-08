Koronavirüse yakalanan Ermenistan Başbakanı Paşinyan ailesiyle birlikte iyileştiklerini açıkladı

Sağlık durumuyla ilgili açıklama yapan Paşinyan, ailesiyle birlikte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) atlattıklarını duyurdu.

Paşinyan, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, “Ailemizin tekrarlanan sonuçlarını daha yeni aldık. Sonuçlar negatif" diye yazdı ve görevinin başına döndüğünü de ekledi.

Güney Kafkasya bölgesinde virüsten en çok etkilenen Ermenistan'da şimdiye kadar 13 bin 325 vaka tespit edildi ve 211 kişin Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.