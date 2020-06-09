Özbekistan'da Kovid-19 tedavisi için yeni ilaç: 'Tedavide yüzde 80 etki gösteriyor'

Özbekistan'da Kovid-19 tedavisinde kullanılmak üzere 'Rutan' adında bir ilaç geliştirildi. Tedavide yüzde 78.3 oranında etki gösterdiği belirtilen ilaçtan 19 bin 500 dozun Sağlık Bakanlığı'na bağışlandığı ifade edildi.

Özbekistan İnovasyon Gelişim Bakanlığı'na bağlı Çin-Özbekistan Tıp Teknoparkı'nda yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı 'Rutan' adlı bir ilaç geliştirildiği duyuruldu.

Teknopark bünyesinde bulunan Özbekistan Fenler Akademisi Biyoorganik Kimya Enstitüsü tarafından geliştirilen ilacın Çinli uzmanlar tarafından yapılan denemesinde, Kovid-19 tedavisinde yüzde 78.3 oranında etkili olduğu ifade edildi.

Toplam 19 bin 500 doz Rutan ilacının koronavirüs tedavisinde kullanılmak üzerine Özbekistan Sağlık Bakanlığı'na bağışlandığı duyuruldu.

İyi Üretim Uygulamaları (GMP) ile üretilen ilacın 11 bin dozunun hastalarda denenmek üzere daha önce İran'a gönderildiği ve ilacın olumlu etki gösterdiği açıklandı.