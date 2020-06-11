Libya'da 27 Kovid-19 vakası tespit edildi, toplam vaka sayısı 359'a çıktı

Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı güçler ile Hafter komutasındaki ordu arasındaki savaşın sürdüğü Libya'da, son 24 saatte 27 Kovid-19 vakası tespit edildi ve toplam sayı 359'a çıktı.

Libya Ulusal Hastalık Kontrol Merkezi'nden yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte 27 yeni tip koronavirüs vakası tespit edildiği ve toplam sayının 359'a çıktığı kaydedildi.

Libya Herald gazetesinde yer alan habere göre, açıklamada toplamda 58 Kovid-19 hastasının tedavi edildiği belirtildi.

Açıklamada, ülkede 5 kişinin virüs nedeniyle hayatını kaybettiği bilgisi paylaşıldı.

Açıklamaya göre yeni vakalar, mevcut vakalarla ve yurt dışından gelen vakalarla temas halinde olan kişilerden oluşuyor.