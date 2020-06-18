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    İstanbul'da denetim: 'Ben virüse de hastalığa da inanmıyorum, para ödememek için maske takıyorum'

    © DHA /
    Koronavirüs salgını
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    Konu:
    Türkiye’de Kovid-19 salgını (1182)
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    Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi’ne girişlerde maskesi olmayan vatandaşlar uyarıldı. Yasağa rağmen kimi vatandaşların maske takmamayı sürdürdüğü görüldü. 62 yaşındaki vatandaş, "Ben virüse de hastalığa da inanmıyorum. Şu an bu maskeyi para ödememek için takıyorum. Cezası varmış. Bilmiyordum. O yüzden taktım" şeklinde konuştu.

    İstanbul'da Taksim Meydanı’na maskesiz gelen kimi vatandaşlar karşılarında polisi görünce cepleri ve çantalarındaki maskeleri çıkararak taktı. Polis ekipleri maske kullanımı konusunda vatandaşlara uyarılarda bulundu. Maskesini çantasına ya da koluna takanlar veya cebinde taşıyanlar da kameralara yansıdı.

    İstiklal Caddesi'nde yürüyüş yapan bir vatandaş "Hava çok sıcak olduğu için maske takamıyorum. Terliyorum. O da bir hastalık yapıyor. Maske ile dolaşmak çok zor" dedi. İdari para cezasının hatırlatıldığı vatandaş, "Yasak ne zaman geldi? Benim haberim yok. Çok bir cezası yoksa takmayı düşünmüyorum. Maske beni çok yoruyor" ifadelerini kullandı.

    'Ceza ödememek için maske takıyorum'

    Maskesiyle görüntülenen 62 yaşındaki Ayşe Yıldız ise, "Ben virüse de hastalığa da inanmıyorum. Şu an bu maskeyi para ödememek için takıyorum. Cezası varmış. Bilmiyordum. O yüzden taktım. Yoksa ben çok sağlıklıyım. Bütün gençlere taş çıkartırım. Maskeye ihtiyacım yok benim" şeklinde konuştu.

    'İnsanların birbirlerine saygısı yok'

    Taksim’de esnaflık yapan Bekir Akdağ, tüm gün gözlem yaptığını belirterek şunları söyledi:

    "Ben bu caddede esnaflık yapıyorum. Gözlemliyorum ve insanların neredeyse yüzde 50’si maske takmıyor. İnsanlarımız bilinçsiz davranıyor. O yüzden maske yasağının gelmesi çok iyi oldu. En azından herkes maskesini takar ve birbirlerine saygısı olmuş olur. Maske takmayan insanlar bana bir şey olmaz mantığıyla hareket ediyor. Kimsenin birbirine saygısı yok. İnsanların saygısı olsaydı bu hastalık çoktan biterdi."

    'Para korkusundan maske takılmaya başlandı'

    Maske takma zorunluluğunun hastalığın gidişatında önemli rol oynayacağını belirten Sadık İhsanoğu, "Kararı çok yerinde ve doğru buldum. Hatta daha erken bile uygulanabilirdi. Bizim milletimizde bilinç yok. İlla yaptırım uygulamak gerekiyor. Şimdi çoğu insan para korkusundan maskesini takmaya başladı. Çok daha iyi oldu" ifadelerini kullandı.

    Esenyurt'ta maske takmamakta ısrar edince para cezası yedi

    Esenyurt'ta polis ekipleri meydan ve çevresinde maske denetimi yaptı.  Meydanda maskesiz olarak yürüyen bir kişi de polis ekipleri tarafından uyarıldı. Uyarılara rağmen maskesini takmayan ve umursamaz tavırlarıyla dikkat çeken kişiye polis ekipleri 3150 lira idari para cezası kesti.

    Ceza kesilen kişinin polis ekipleri ceza keserken sürekli gülümsemesi de kameralara yansıdı. Öte yandan trafik polisleri de Esenyurt'ta çeşitli noktalarda minibüslerde denetim yaptı. Fazla yolcu olan minibüslere ceza kesilirken, maskesiz olduğu görülen vatandaşlar da minibüslerden indirildi.

    Konu:
    Türkiye’de Kovid-19 salgını (1182)
    Etiketler:
    Denetim, Vatandaşlık, Maske, İstanbul, Koronavirüs
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