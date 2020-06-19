Prof. Ceyhan: İş yerlerinin evden çalışma sistemine geçmesi desteklenmeli

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla ilgili olarak değerlendirmede bulundu. Ceyhan, "Zorunlu değilse iş yerlerinin evden çalışma sistemine geçmesi desteklenmeli" dedi.

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkileriyle ilgili olarak CNN Türk'te açıklamalarda bulundu.

Sokağa çıkma kısıtlaması getirmeden de salgını önlemenin mümkün olacağını kaydeden Ceyhan, bu beş önerisini şöyle sıraladı: