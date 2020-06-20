Türkiye'de son 24 saatte 1248 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 22 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 186 bin 493, can kaybı 4 bin 927 oldu.

Sağlık Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının Türkiye'deki seyri ile ilgili olarak yeni verileri paylaştı. Buna göre virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 22 artarak 4 bin 927'ye ulaştı.

24 saatte 41 bin 112 test yapıldı ve 1248 kişiye daha tanı kondu. Yeni rakamlarla birlikte toplam vaka sayısı 186 bin 493 oldu. Tabloda iyileşen hasta sayısına da yer verildi. Buna göre hastalığı yenenlerin sayısı 24 saatte 1312 artarak 158 bin 828'e yükseldi.

'İyileşen hasta sayımız bugün de yeni vaka sayımızın üstünde'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Son günlerde vaka sayılarımızın arttığı illerden bazılarında yoğun bakım hasta sayıları: Diyarbakır'da 30, Kayseri'de 41, Batman'da 22, Bursa'da 46. İyileşen hasta sayımız bugün de yeni vaka sayımızın üstünde. Tedbirlerle aradaki farkı giderek açmalıyız" ifadelerine yer verdi.