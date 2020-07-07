Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Aydın: Kırkpınar için kararı Bilim Kurulu'na bıraktık

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, bu yıl 3-4-5 Temmuz tarihlerinde düzenlenmesi planlanan ancak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelenen 659. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin son durumuna ilişkin İhlas Haber Ajansı'na (İHA) konuştu.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan ve Kırkpınar Ağası Seyfettin Selim'in de katılımıyla yapılan toplantıda 3 Temmuz tarihine kadar salgının seyrine bakarak yeniden bir araya gelmeyi düşündüklerini hatırlatan Aydın, "Ancak ben daha sonra Spor Genel Müdürümüz Mehmet Baykan ile ardından da Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile bir araya geldim. Bakanımız kararı Bilim Kurulu'nun vermesinin daha doğru olacağını söyledi" ifadelerini kullandı.

659. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin düzenlenip düzenlenmeyeceğine ilişkin son kararı Bilim Kurulu'nun vereceğini belirten Başkan Musa Aydın, "Güreşçilerimizin yaşadığı beklentiyi anlıyorum. Onların mağdur olmaması için de yoğun çaba sarf ediyoruz. Ancak güreşlerin yapılıp yapılmayacağına ilişkin kararı Bilim Kurulu verecek. Kurulun alacağı kararın ardından Yücel Yılmaz, Recep Gürkan ve Seyfettin Selim ile yeniden bir araya gelerek gerekli açıklamayı yapacağız" dedi.

'Biz seyircili yapmak isteriz'

Aydın, Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin yapılmasına ilişkin olası bir kararın çıkmasının ardından Sarayiçi'ne seyirci alınıp alınmayacağı yönünde gelen bir soruyu ise, "Biz seyircili yapmak isteriz. Kırkpınar seyircisiz olmaz ama bu konuda da karar Bilim Kurulu'nun. Eğer 'Seyirci almayın' derlerse almayacağız. 'Belli sayıda izleyici gelecek' denirse de gerekli her türlü tedbiri alırız" diye cevaplandırdı.