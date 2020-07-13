Survivor yarışmacıları Türkiye'ye dönüyor: 'Biz hep maskeyle mi dolaşacağız?'

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde Dominik'te bulunan Survivor yarışmacıları Türkiye'ye dönmek üzere yola çıktı. Yarışmacılardan Cemalcan Canseven, maske takma zorunluluğuyla karşılaşınca "Biz hep böyle mi dolaşacağız?" diye sordu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde Dominik'te bulunan Survivor yarışmacıları dün Acun Ilıcalı'nın özel jetiyle Türkiye'ye doğru yola çıktı. Yarışmacılar, havaalanında ilk kez maske takma zorunluluğuyla karşılaştı.

Haberler.com'un aktardığına göre yarışmacılardan Cemal Can Canseven, Acun Ilıcalı'ya "Biz hep böyle mi dolaşacağız?" diye sordu. Ilıcalı ise "Sokaktaysan evet ama çekimlerde takmayacaksınız" yanıtını verdi.