Brezilya'da son 24 saatte 20 binden fazla Kovid-19 vakası tespit edildi

Koronavirüs salgınından en çok etkilenen ülkeler arasında yer alan Brezilya'da son 24 saatte 20 binden fazla yeni vaka tespit edildi ve 733 kişi hayatını kaybetti.

Brezilya Sağlık Bakanlığı, ülkedeki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin son verileri paylaştı.

Bakanlığın açıklamasında, son 24 saatte ülkede 20 bin 286 yeni vakanın tespit edildiği ifade edildi.

Açıklamada ayrıca 733 kişinin daha virüs nedeniyle hayatını kaybettiği kaydedildi.

Böylelikle ülkedeki toplam vaka sayısı 1 milyon 884 bin 967'ye ulaşırken, toplam ölü sayısı da 72 bin 833'e çıktı.

Bakanlığa göre, salgının başlangıcından bu yana yaklaşık 1.1 milyon Kovid-19 hastası tedavi edildi.

Brezilya, ABD'den sonra Kovid-19 pandemisinin en çok etkilediği ülke olarak öne çıkıyor.