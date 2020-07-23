Toplum Bilimleri Kurulu üyesi Prof. İlhan uyardı: Tek masaya oturmayın

Toplum Bilimleri Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, Kurban Bayramı öncesi alışveriş merkezlerinde oluşabilecek yoğunluğa karşı uyardı. İlhan, kalabalık gruplar halinde gidilmesi durumunda yemek katlarında tek masa yerine iki, üç masada oturmalarının riski azaltacağına dikkat çekti.

Toplum Bilimleri Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi alışveriş merkezlerinde oluşacak yoğunluğa ve akraba ziyaretlerine karşı bazı uyarılarda bulundu.

Prof. İlhan, AVM'lerin giriş kapılarında vücut ısısını ölçen kameraların maskeli/maskesiz girişleri de takip ettiğini, gerektiğinde uyardığını ve bunun bir avantaj olduğunu söyledi. Ancak her AVM'nin bu imkana sahip olmadığını belirten İlhan, bu durumda ziyaretçi ve çalışanların çok dikkatli olması gerektiğini söyledi.

AVM içerisinde yapılan hijyen çalışmalarının yanında, ziyaretçilerin de kuralları ihlal etmeden ihtiyaçlarını karşılamasının büyük önem taşıdığını ifade eden İlhan, “AVM içerisinde dolaşırken önümüzde yürüyenlerle aramızda mesafe bırakmaya dikkat etmeli, buna uymayanları ise uyarmalıyız. Bu sayede riski azaltmış oluruz” dedi.

'Yürüyen merdivenlerde 3 basamak ara'

İlhan, yürüyen merdivenlerde 3 basamak ara bırakmanın ve sürekli temizlense de risk oluşturabileceğinden merdiven bantlarına dokunmamak gerektiğini ifade etti.

'Asansörleri kullanmayın'

Pandemi öncesinde AVM içerisindeki asansörlerin yoğunluğuna vurgu yapan, ancak bu süreçte minimum ölçüde kullanılmasının büyük bir avantaj olduğuna değinen İlhan, "Pandemi öncesinde yoğunluk gösteren asansörler şu an çok kullanılmıyor. Bu noktada duyarlılıklarından ötürü ziyaretçileri de kutlamak gerekiyor. Ayrıca 17 kişi kapasitesi olan asansörler şu an 4 kişi binecek şekilde ayarlanmış, bu çok doğru" ifadesini kullandı.

'Yemek yerken maskemizi çıkaralım, bitince takalım'

Kalabalık gruplar halinde gelenlerin, yemek katlarında tek masa yerine iki, üç masada oturmalarının riski azaltacağına dikkat çeken İlhan "Son dönem vakalarında aynı aileden hastalananların fazla olduğunu gözlemliyoruz. Vatandaşlarımız ailemden bana bulaşmaz diye düşünüyorlar, bu yanlış bir düşünce. Yemek yerken maskemizi çıkaralım, ancak yemeğimiz bitince muhakkak maskelerimizi takalım" diye konuştu.

'Çocuklar da maske takmalı'

İlhan, anne babaların maske takarken çocukların maske takmamasının yanlış olduğunu hatırlatarak şunları söyledi:

"Mutlaka çocukların da maske takması gerekiyor. Maskesiz bir şekilde çocukların da riski artıyor. Çocukların enfeksiyon alması, enfeksiyonu eve taşımaları anlamına geliyor. Şu anda Türkiye'deki vakaların yüzde 5'i 18 yaş altında… Yani küçükler de hasta olabilir. 18 yaş altında nasıl etkiler yapıyor bilmiyoruz, belki onlarda kalıcı etkiler de yapabilir."