'AK Parti Hatay Milletvekili Şanverdi Kovid-19'a yakalandı' iddiası

Haber Global’in aktardığı habere göre milletvekillerine yapılan düzenli testler sırasında hiçbir belirti göstermeyen AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Şanverdi’nin Kovid-19 testinin pozitif çıktı.

İddiaya göre; Antakya Devlet Hastanesi’nde gözetim altında olan Şanverdi’nin durumunun iyi olduğu belirtildi.