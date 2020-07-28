Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko: Koronavirüse yakalandım, hastalığı asemptomatik olarak atlattım

Koronavirüse yakalanan Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko hastalığı ayakta ve asemptomatik olarak atlattığını söyledi.

Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko koronavirüse yakalandığını ve hastalığı atlattığını açıkladı. Lukaşenko hastalığa dair bir semptom göstermediğini ve ayakta tedavi gördüğünü de belirtti.

Lukaşenko yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Şaşırtıcı olan şu ki; bir belirti göstermeden, ayakta koronavirüsü yenmeyi başaran bir adamla karşı karşıyasınız. Doktorların dün açıkladığna göre hastalığı 'asemptomatik' olarak geçirdim."

Belarus'ta şimdiye kadar 67,251 koronavirüs vakası tespit edilirken, virüs kaynaklı 538 can kaybı yaşandı. Belarus pandemi sürecinde karantina kurallarını uygulamayan az sayıdaki ülkelerden biri olarak biliniyor.

Belarus'ta, ilk Kovid-19 vakası 27 Şubat'ta tespit edilmiş, ilk Kovid-19 kaynaklı ölüm ise 31 Mart’ta 75 yaşındaki bir erkeğin hayatını kaybetmesiyle gerçekleşmişti.