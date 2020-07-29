Plajda köpüklü partiye para cezası

Rize’nin Çayeli ilçesinde bir plajda yapılan köpüklü partiye Koronavirüs tedbirleri kapsamında para cezası kesildi.

Tüm dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri göz ardı edilerek plajda köpüklü parti düzenlendi.

Rize’nin Çayeli ilçesindeki bir plajda yapılan köpüklü partide sosyal mesafe ve maske kuralları hiçe sayıldı, plaja gelen vatandaşlar müzik eşliğinde eğlendi.

Görüntülerin sosyal medyaya yüklenmesiyle harekete geçen Rize Valiliği plajı tespit ederek, köpüklü partiyi organize eden işletme sahiplerine idari para cezası uyguladı.

© İHA / HASAN FEHMİ DEMİR-AW078074 Plajda köpüklü parti

‘Korona temizlik partisi’ yazmışlar

Rize Pandemi Kurulu'nun aldığı tedbirleri hiçe sayarak parti organize eden işletme sahipleri, plaja gelen misafirlerin horon oynamasına da izin verdi. İşletmenin sosyal medya hesabından paylaşılan görüntülerin açıklamada kısmına “Korona temizlik partisi” yazılması vatandaşların tepkisini çekti.

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Rize Valisi Kemal Çeber, kurallara hiçe sayan işletmelere gerekli idari para cezaları uyguladıklarını belirterek, şunları söyledi:

“Rize genelinde vatandaşlarımızın yoğun olarak bulunduğu bölgelerde ve sahil kesimlerinde sosyal mesafe ve maske kullanımı konusunda uyarılarımıza sıklıkla devam ediyoruz. Pandemi sürecinin yaşandığı şu günlerde halkımızın sağlığını korumak, bulaş riskini en aza indirmek için büyük çabalar harcıyoruz. Tüm bu çabamıza rağmen kurallara hiçe sayan işletmelere de gerekli idari para cezaları uyguluyoruz ve bundan sonra da tespit edeceğimiz ihmallere hiç müsemma göstermeden gerekli yaptırımları uygulayacağız. Çünkü biz halkımızın sağlığını önemsiyoruz.”