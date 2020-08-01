Ruanda'da Kovid-19 nedeniyle kapatılan hava sınırları yeniden açıldı

Ruanda Kalkınma Kurulu’ndan yapılan açıklamada, Kovid-19 ile mücadele nedeniyle daha önce kapatılan havalimanlarının bugünden itibaren ticari uçuşlara açıldığı belirtildi.

Açıklamada, havalimanlarında sağlık uzmanları konulduğu ve ülkeye gelen tüm yolculardan Kovid-19 testi isteneceği ifade edildi.

Transit geçiş yapacak yolcuların son 72 saatte yaptığı Kovid-19 testini göstermek zorunda olduğu belirtilen açıklamada, ülkeye giriş yapacak yolculara ise yeniden test yapılacağı kaydedildi.

Ulusal park gibi turistik yerlerin ise yeniden faaliyete geçtiği bildirildi.

Ülkede şimdiye kadar 2 bin 22 Kovid-19 vakası görüldü, 5 kişi hayatını kaybetti.