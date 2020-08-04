Nisandan beri en düşük sayı: Rusya’da 5159 yeni vaka

Koronavirüsle mücadele merkezinin açıklamasına göre, 23 Nisan’dan beri en düşük vaka sayısı kaydedildi. Gün içinde 5 bin 159 yeni vaka tespit edildi. Toplam vaka sayısı 861 bin 423’e yükseldi.
Son 24 saatte iyileşen hasta sayısı 7bin 878 oldu, böylece iyileşenlerin sayısı 661 bin 471’e ulaştı.
Hastalık nedeniyle gün içinde 144 kişi daha hayatını kaybetti. Salgın boyunca ölenlerin sayısı 14 bin 351’e çıktı.
Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketiciyi Koruma Kurumu’nun (Rospotrebnazor) açıklamasına göre, salgının başlangıcından beri 29.2 milyon test yapıldı.
Rusya’da 23 Nisan’da 4 bin 774 vaka kaydedilmişti.
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