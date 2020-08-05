Rusya’da 5204 yeni koronavirüs vakası

Koronavirüsle mücadele merkezinin açıklamasına göre, vaka sayısı gün içinde 5204 arttı.
Yeni vakaların 687’si başkent Moskova’da, 181’i Sverdlovsk bölgesinde, 169’u Hantı-Mansi Özerk Bölgesi’nde görüldü.
Toplam vaka sayısı 866 bin 627’ye yükseldi.
Şimdiye kadar hastalığı yenenlerin sayısı 7555 artarak 669 bin 26’ya ulaştı.
Son 24 saatte 139 kişi daha koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Salgın nedeniyle ölenlerin sayısı 14 bin 490’a çıktı.
Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketiciyi Koruma Kurumu (Rospotrebnadzor) salgın boyunca 29.4 milyon test yapıldığını bildirdi.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)