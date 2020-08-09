Rusya’da 5189 yeni vaka kaydedildi

Rusya’da son 24 saatte vaka sayısı 5189 artarak 887 bin 536’ya yükseldi. Salgın nedeniyle 77 kişi daha hayatını kaybetti.

Koronavirüsle mücadele merkezinin açıklamasına göre, gün içinde tespit edilen vaka sayısı 5189 artarak 887 bin 536’ya çıktı. Yeni vakaların 1382’sinde bir semptoma rastlanmadı.

Gün içinde 3215 kişi daha taburcu edildi. Şimdiye kadar hastalığı 693 bin 422 kişi yenmiş oldu.

Son 24 saatte koronavirüs nedeniyle 77 kişi daha hayatını kaybetti. Salgın boyunca 14 bin 931 kişi öldü.