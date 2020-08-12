Rusya’da koronavirüs vaka sayısı 900 bini geçti

Rusya’da son 24 saatte 5102 yeni koronavirüs vakası tespit edildi. Şimdiye kadar kaydedilen vaka sayısı 902 bin 701 oldu.

Koronavirüsle mücadele merkezinin açıklamasına göre, gün içinde vaka sayısı 5102 artarak 902 bin 701’e yükseldi.

Hastalığı yenenlerin sayısı da 7123 arttı. Şimdiye kadar 710 bin 298 kişi iyileşti.

Son 24 saatte 129 kişi daha hayatını kaybetti. Salgın boyunca ölenlerin sayısı ise 15 bin 260’a çıktı.

Başkent Moskova’da gün içinde 689 yeni vaka görüldü.

Dün bildirilen vaka sayısı 4945’ti.

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketiciyi Koruma Kurumu’nun (Rospotrebnadzor) açıklamasına göre, 31.3 milyondan fazla test yapıldı. Günlük test sayısı da 244 bin oldu.