Yalova'da 65 yaş üstüne sokağa çıkma yasağı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının artması üzerine Yalova İl Hıfzıssıhha Kurulu 65 yaş üzeri vatandaşlara yönelik kısıtlama kararı aldı.
Yalova Valisi Muammer Erol başkanlığında toplanan kurul 09.00-21.00 saatleri dışında 65 yaş üzeri vatandaşların dışarıya çıkmasını yasakladı.
Kuruldan yapılan açıklamada şu detaylar aktarıldı:
"İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü’nün 12.08.2020 tarih ve E.13102 sayılı Genelgelerine istinaden İlimizde 65 yaş üzeri kişilerin 09.00-21.00 saatleri arasında sokağa çıkabilmelerine, bu saatler dışında sokağa çıkmalarının yasaklanmasına oy birliği ile karar verildi."
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