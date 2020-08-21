75 yaşındaki Kovid-19 hastası harmandalı oynayarak taburcu oldu

Sivas'ta Kovid-19 tedavisi tamamlanıp hastaneden taburcu olan 75 yaşındaki Sami Yılmaz, mutluluktan hastane koridorunda harmandalı oynadı.

Sivas’ta 14 Ağustos tarihinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısıyla 67 yaşındaki eşi Emine Yılmaz ile tedavi altına alınan Sami Yılmaz, bugün tedavilerinin tamamlanmasının ardından sağlıklarına kavuşarak taburcu edildi.

Yılmaz Kovid-19'u yenmenin mutluluğu ile hastane koridorlarında harmandalı oynadı.

Bu anlar yakınları tarafından cep telefonu ile kaydedildi.