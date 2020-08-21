Sivas’ta 14 Ağustos tarihinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısıyla 67 yaşındaki eşi Emine Yılmaz ile tedavi altına alınan Sami Yılmaz, bugün tedavilerinin tamamlanmasının ardından sağlıklarına kavuşarak taburcu edildi.
Yılmaz Kovid-19'u yenmenin mutluluğu ile hastane koridorlarında harmandalı oynadı.
Bu anlar yakınları tarafından cep telefonu ile kaydedildi.
75 yaşındaki Kovid-19 hastası harmandalı oynayarak taburcu oldu https://t.co/wfCSHeElKq pic.twitter.com/OqA9l4lCM9— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) August 21, 2020
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